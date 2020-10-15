Son dakika: Deprem mi oldu? 15 Ekim Perşembe İstanbul Avcılar'da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu? Deprem nerede oldu?

Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre, nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD da son dakika depremlerini merak edenler için listeliyor. Türkiye'de nerede deprem meydana geldi? İşte, son dakika deprem haritası...

DEPREM SAAT KAÇTA VE NEREDE OLDU?

Bugün 15 Ekim Perşembe günü 16:55 saatlerinde İstanbul Avcılar'da deprem meydana geldi. Deprem 3.2 büyüklüğünde olduğu açıklandı. Derinliği ise 4.8 km olarak hesaplandı.

SON GERÇEKLEŞEN DEPREMLER

2020.10.15 17:07:26-.-1.8-.-AVCILAR (ISTANBUL)

2020.10.15 16:55:12 -.-3.23.2AVCILAR (ISTANBUL)

2020.10.15 16:33:19-.-1.8-.-GOKCEOREN-KAS (ANTALYA)

2020.10.15 15:53:17-.-1.2-.-KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR)

2020.10.15 15:38:48-.-1.8-.-HAYDAROGLU-ELESKIRT (AGRI)

2020.10.15 15:30:56-.-1.4-.-KAMISTAS-(MALATYA)

2020.10.15 15:27:20-.-1.7-.-AYAS (ANKARA)

2020.10.15 15:21:39-.-2.4-.-GUNEYKAYA-ELESKIRT (AGRI)

2020.10.15 15:20:43 -.-3.23.3GUNEYKAYA-ELESKIRT (AGRI)

2020.10.15 15:13:11-.-2.1-.-TASMIS-PUTURGE (MALATYA)

2020.10.15 15:12:37-.-2.3-.-TASMIS-PUTURGE (MALATYA)

2020.10.15 14:55:51-.-1.6-.-MARMARIS ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)

2020.10.15 14:45:01-.-1.0-.-BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN)

2020.10.15 14:33:18-.-1.3-.-ALICAN-YAZIHAN (MALATYA)

2020.10.15 14:23:17-.-2.0-.-TURUNCLU-ERZIN (HATAY)

2020.10.15 14:17:47-.-2.7-.-AKDENIZ

2020.10.15 13:45:25-.-2.3-.-GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

2020.10.15 13:45:18-.-2.7-.-SUZGECLI-ELESKIRT (AGRI)

2020.10.15 13:43:59-.-1.7-.-AHMETLER-(BOLU)

2020.10.15 13:09:01-.-1.9-.-AKDENIZ

2020.10.15 12:55:53-.-1.9-.-UGURDALI-KARAYAZI (ERZURUM)

2020.10.15 12:50:53-.-1.4-.-MUHACIRLER-DOMANIC (KUTAHYA)

2020.10.15 12:09:08 -.-1.4-.-DEREKOY-SOMA (MANISA)

2020.10.15 12:05:31-.-1.4-.-NILUFER (BURSA)

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