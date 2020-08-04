Son dakika deprem! Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem gerçekleşti

Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Malatya depreminde yaralı veya can kaybı var mı? Malatya Valisi açıklama yaptı

04.08.2020 12:55 | Son Güncelleme: 04.08.2020 13:53

AFAD, saat 12.37'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem çevre illerde de hissedildi.

Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremden ilk görüntüler geldi
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem 7,02 kilometre derinlikte meydana geldi.

MALATYA DEPREMİ YARALI VE CAN KAYBI VAR MI

CNN Türk canlı yayınına telefonla bağlanan Pütürge Belediye Başkanı, "Ağır hasarlı binalar var, can kaybı yok. Ekiplerimizle beraber alandayız." dedi.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Malatya Valisi, "AFAD ve jandarma mahallelerle iletişim halinde. Şu ana kadar yansıyan bir olumsuzluk yok." açıklaması yaptı.