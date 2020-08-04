Son dakika deprem listesi Kandilli Rasathanesi: Deprem mi oldu?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Malatya Pütürge ilçesinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Pütürge Belediye Başkanı'nın yaptığı açıklamada, depremin ortalama 10-12 saniye sürdüğü biliniyor. İşte, son dakika depremleri...

04.08.2020 13:40 | Son Güncelleme: 04.08.2020 13:43

Malatya'da meydana gelen şiddetli depremin ardından son dakika depremler aratılıyor.AFAD verilerine göre ise 5.2 büyüklüğünde gelişen deprem 12.37'de oldu ve yerin 7,02 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Son depremler listesi.

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Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremden ilk görüntüler geldi
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SON DEPREMLER

2020.08.04 13:31:59 -.-2.1-.-YAZICA-PUTURGE (MALATYA)

2020.08.04 13:26:23 -.-1.0-.-CATAKKAYA-SIVRICE (ELAZIG)

2020.08.04 13:18:29 -.-2.0-.-GEZENDE-GULNAR (MERSIN)

2020.08.04 13:00:59 -.-1.4-.-ORMANICI-PUTURGE (MALATYA)

2020.08.04 12:37:33 -.-5.75.7 -KORME-PUTURGE (MALATYA))

2020.08.04 12:34:42 -.-1.4-.-BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA)

2020.08.04 12:21:26 -.-1.1-.-ESENCIK-PUTURGE (MALATYA)

2020.08.04 12:20:13 -.-1.9-.-KORME-PUTURGE (MALATYA)

2020.08.04 12:14:05 -.-1.7-.-KOZAGAC-(MUGLA)

2020.08.04 12:11:38 -.-1.9-.-TURKEVLERI-MILAS (MUGLA)

2020.08.04 12:09:55 -.-1.7-.-GURCEGIZ-MILAS (MUGLA)

2020.08.04 12:07:16 -.-1.5-.-BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA)

2020.08.04 10:53:54 -.-1.5-.-GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2020.08.04 10:31:55 -.-1.0-.-SIVRICE (ELAZIG)

2020.08.04 10:17:26 -.-1.4-.-SAZOBA-AKHISAR (MANISA)

2020.08.04 10:03:31-.-1.9-.-KONARI-TUZLUKCU (KONYA)

2020.08.04 09:35:18 -.-0.8-.-DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG)

2020.08.04 09:19:00 -.-2.2-.-GUNDOGDU-BUCAK (BURDUR)

2020.08.04 09:15:19 -.-2.0-.-KONARI-TUZLUKCU (KONYA)

2020.08.04 08:47:02 -.-1.9-.-AVDANCIK-BUCAK (BURDUR)

2020.08.04 05:38:48 -.-2.1-.-AKDENIZ

Kandilli Rasathanesi son dakika depremleri...

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