Son dakika deprem listesi Kandilli Rasathanesi: Deprem mi oldu?

Malatya'da meydana gelen şiddetli depremin ardından son dakika depremler aratılıyor.AFAD verilerine göre ise 5.2 büyüklüğünde gelişen deprem 12.37'de oldu ve yerin 7,02 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Son depremler listesi.

SON DEPREMLER

2020.08.04 13:31:59 -.-2.1-.-YAZICA-PUTURGE (MALATYA)

2020.08.04 13:26:23 -.-1.0-.-CATAKKAYA-SIVRICE (ELAZIG)

2020.08.04 13:18:29 -.-2.0-.-GEZENDE-GULNAR (MERSIN)

2020.08.04 13:00:59 -.-1.4-.-ORMANICI-PUTURGE (MALATYA)

2020.08.04 12:37:33 -.-5.75.7 -KORME-PUTURGE (MALATYA))

2020.08.04 12:34:42 -.-1.4-.-BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA)

2020.08.04 12:21:26 -.-1.1-.-ESENCIK-PUTURGE (MALATYA)

2020.08.04 12:20:13 -.-1.9-.-KORME-PUTURGE (MALATYA)

2020.08.04 12:14:05 -.-1.7-.-KOZAGAC-(MUGLA)

2020.08.04 12:11:38 -.-1.9-.-TURKEVLERI-MILAS (MUGLA)

2020.08.04 12:09:55 -.-1.7-.-GURCEGIZ-MILAS (MUGLA)

2020.08.04 12:07:16 -.-1.5-.-BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA)

2020.08.04 10:53:54 -.-1.5-.-GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2020.08.04 10:31:55 -.-1.0-.-SIVRICE (ELAZIG)

2020.08.04 10:17:26 -.-1.4-.-SAZOBA-AKHISAR (MANISA)

2020.08.04 10:03:31-.-1.9-.-KONARI-TUZLUKCU (KONYA)

2020.08.04 09:35:18 -.-0.8-.-DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG)

2020.08.04 09:19:00 -.-2.2-.-GUNDOGDU-BUCAK (BURDUR)

2020.08.04 09:15:19 -.-2.0-.-KONARI-TUZLUKCU (KONYA)

2020.08.04 08:47:02 -.-1.9-.-AVDANCIK-BUCAK (BURDUR)

2020.08.04 05:38:48 -.-2.1-.-AKDENIZ

Kandilli Rasathanesi son dakika depremleri...