Son dakika deprem haberleri: Malatya'da art arda deprem meydana geldi!

Kandilli Rasathanesi gece geç saatlerde olan depremleri 4.1 ve 4.0 şeklinde açıkladı.Malatya, Elazığ ve Bingöl çevresinde yoğunlaşan artçı sarsıntılar sürüyor. Depremlerin derinliği 5 kilometre olarak belirtildi. İşte, Kandilli Rasathanesi son depremler...

AFAD verilerine göre, 9 Temmuz saat 23.57'de Malatya ili Battalgazi ilçesinde 4.4 büyüklüğünde ve hemen ardından saat 01.39'da da 3.9 büyüklüğünde iki deprem oldu. Bölge halkında paniğe yol açan depremlerin akabinde artçılar devam etti. Herhangi olumsuz bir ihbarın bulunmadığı, incelemelerin sürdüğü de AFAD tarafından bildirildi.

SON DEPREMLER

2020.07.09 08:16:18 -.-2.2-.-ORMELI-PUTURGE (MALATYA)

2020.07.09 08:15:02 -.-2.2-.-DINARBEY-YEDISU (BINGOL)

2020.07.09 07:35:33 -.-2.2-.-CAGIRKAN-KAMAN (KIRSEHIR)

2020.07.09 07:13:25 -.-1.6-.-KIZILTEPE-MADEN (ELAZIG)

2020.07.09 07:05:02 -.-1.6-.-GOLARDI-(ELAZIG)

2020.07.09 05:53:51 -.-2.2-.-HASKOY-AKHISAR (MANISA)

2020.07.09 05:50:21 -.-2.5-.-VAN GOLU

2020.07.09 05:48:13 -.-1.4-.-BODRUM (MUGLA)

2020.07.09 05:45:31 -.-2.2-.-ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)

2020.07.09 05:17:12 -.-2.4-.-AKDENIZ

2020.07.09 04:42:34 -.-2.3-.-GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2020.07.09 04:03:07 -.-1.7-.-YIGITHARMANI-SOLHAN (BINGOL)

2020.07.09 04:00:15 -.-1.0-.-SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG)

2020.07.09 03:58:04 -.-2.4-.-DINARBEY-YEDISU (BINGOL)

2020.07.09 03:56:11 -.-2.2-.-ULUKOY-(MALATYA)

2020.07.09 03:30:38 -.-2.4-.-ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)

2020.07.09 03:28:55 -.-1.9-.-YAVASLI-YUNAK (KONYA)

2020.07.09 03:25:41 -.-1.6-.-REISKOY-GERMENCIK (AYDIN)

2020.07.09 01:47:50 -.-1.7-.-GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)

2020.07.09 01:39:25 -.-4.0 - 4.0 - ULUKOY-(MALATYA)

2020.07.09 00:48:04 -.-1.2-.-IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)

2020.07.09 00:44:55 -.-1.2-.-IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)İlksel

2020.07.09 00:17:12 -.-2.1-.-IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)İlksel

2020.07.08 23:57:52 -.-4.1 - 4.0ULUKOY-(MALATYA)

Kandilli Rasathanesi depremler...