Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Normalleşme sürecinin ele alınacağı toplantıda salgın tüm boyutlarıyla masaya yatırılacak. Toplantıda, gerek duyulması halinde 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek yeni kararlar belirlenecek.

Külliye'de yapılan toplantıda 1 Haziran'daki normalleşmenin ardından gelinen durum, hastalığın seyri, düşürülemeyen vaka sayısı ve olası ikinci dalga riski de detaylı ele alınacak.

BAKAN KOCA SUNUM YAPACAK

Bu kapsamda vakalarda yaşanan dalgalanma başta olmak üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kabine üyelerine bir sunum gerçekleştirmesi planlanıyor. Koca'nın sunumunda artan vaka sayıları ve alınan önlemlerle ilgili değerlendirme yapması öngörülüyor.

GEREK DUYULURSA YENİ KARARLAR ALINACAK

1 Temmuz'da atılacak yeni adımlarla birlikte tüm normalleşme süreci ve hala atılmayan adımlar da gözden geçirilecek ve gerek duyulması halinde bazı yeni kararlar alınacak.