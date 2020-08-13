Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin, Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini garantiye almaya yönelik...
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin, Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini garantiye almaya yönelik adımları, hem iç politikada hem dış politikada adeta bir turnusol kağıdına dönüşmüştür.
13.08.2020 11:45 | Son Güncelleme: 13.08.2020 12:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin, Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini garantiye almaya yönelik adımları, hem iç politikada hem dış politikada adeta bir turnusol kağıdına dönüşmüştür."