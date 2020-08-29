Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Toplamda 4 milyar liralık yatırımla 4 bin vatandaşımıza doğrudan, on...

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplamda 4 milyar liralık yatırımla 4 bin vatandaşımıza doğrudan, on binlerce insanımızı dolaylı istihdam imkanları oluşturan şirketlerimizin her birini gönülden tebrik ediyorum.

29.08.2020 16:25 | Son Güncelleme: 29.08.2020 16:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplamda 4 milyar liralık yatırımla 4 bin vatandaşımıza doğrudan, on binlerce insanımızı dolaylı istihdam imkanları oluşturan şirketlerimizin her birini gönülden tebrik ediyorum."