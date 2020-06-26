Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sınavın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçmesi için gerekli tüm tedbirler...

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınavın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçmesi için gerekli tüm tedbirler alınmıştır.

26.06.2020 16:45 | Son Güncelleme: 26.06.2020 16:56

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınavın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçmesi için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Gençlerimizden yarın ve öbür gün sadece önlerindeki sorulara ve hedeflerine odaklanmalarını istiyorum."

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