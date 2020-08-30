Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: On binlerce kilometre öteden Türkiye'nin demokrasisine, hukuk devletine,...
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "On binlerce kilometre öteden Türkiye'nin demokrasisine, hukuk devletine, bölgesel çıkarlarına göz diken ülkelerin vatandaşları, bu sürecin dönüp kendilerine verecekleri zararın farkında mı?"
30.08.2020 18:07 | Son Güncelleme: 30.08.2020 18:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "On binlerce kilometre öteden Türkiye'nin demokrasisine, hukuk devletine, bölgesel çıkarlarına göz diken ülkelerin vatandaşları, bu sürecin dönüp kendilerine verecekleri zararın farkında mı?"