Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Okulların açılması konusu) Bu konuda bütün çalışmaları Bilim Kurulumuz...
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Okulların açılması konusu) "Bu konuda bütün çalışmaları Bilim Kurulumuz yürütüyor.
14.08.2020 14:03 | Son Güncelleme: 14.08.2020 14:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Okulların açılması konusu) "Bu konuda bütün çalışmaları Bilim Kurulumuz yürütüyor. Bilim Kurulunun aldığı kararlara da gerek bakanlığımız ve bakanlarımız uyuyorlar ve uymaya devam edecekler."