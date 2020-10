Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te soruları yanıtladı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Parlamento, Anayasa Mahkemesiyle (AYM) ilgili yeni bir yapılanmaya giderse, yeni bir adım atarsa seve seve ben de buna katılırım." dedi.

Erdoğan, yeni yasama yılının açılış oturumunun ardından Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

İdam cezası tartışmalarına ilişkin soru üzerine Erdoğan, "Benim yaklaşımımı herhalde biliyorsunuz. Meclisten idamla ilgili karar çıktığında, bana gelmeyecek mi bu, bana geldiğinde ben bunu onaylarım. Meclis idamla ilgili olumlu bir karar verdiğinde onama makamı olarak ben bunu onaylarım." cevabını verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, AYM'nin tüm unsurlarıyla yeniden masaya yatırılmasına ilişkin açıklaması hatırlatılarak, "Yüksek yargıyla ilgili sizin böyle bir düşünceniz var mı?" sorusunu Erdoğan, "Bu da yine parlamento çalışmasıdır. Parlamento, AYM'yle ilgili yeni bir yapılanmaya giderse, yeni bir adım atarsa seve seve ben de buna katılırım." şeklinde yanıtladı.

Yeni yasama yılı açılışında HDP'nin, Genel Kurul salonunda bulunmamasına ilişkin soru üzerine Erdoğan, "Varlığıyla yokluğu arasında zaten herhangi bir fark yok. Çünkü onların her zaman yeri ya dağdır ya sokaklardır." dedi.

Erdoğan, AYM'nin, CHP'nin, 5 binden fazla avukatın bulunduğu illerde 2 bin avukatla yeni baro kurulabilmesini düzenleyen kanunun iptal istemini reddetmesine ilişkin sorusuya ise "Tamam işte reddetti." yanıtını verdi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, uluslararası topluma Türkiye'nin, "Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına müdahil olmaması çağrısı"nın hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Biz ne yapacağımızı Paşinyan'a soracak değiliz. Biz bunun kararını kendimiz verdik. Bugünkü Meclis konuşmamda da zaten bunları dinlediniz." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 vaka sayısına yönelik tartışma olduğu dile getirilerek, "Tablonun güvenilirliği tartışılıyor. Siz bu tartışmaya ne söylemek istersiniz?" sorusunu yanıtlarken de Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bilim Kurulu dediniz. Buyrun Bilim Kurulu. Bilim Kurulu kimlerden oluşuyor? Bilim insanlarından. Bilim insanları da bununla ilgili her türlü düşüncelerini, çalışmalarını, araştırmalarını yapıyorlar ve Sağlık Bakanımızın başkanlığında yürütüp adımları atıyor. Ama tabii üzüntümüz var. Sayının buralara kadar çıkmaması en büyük beklentimizdi. Bir ara 14'e kadar düştü. 'TAMAM', (temizlik, maske, mesafe) buna bir uysak her şey değişecek.Temenni ederim ki uyarız, böylece bir an önce de koronavirüs belasından ülkemizi kurtarırız."