Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlgili tüm kamu kurumlarının dahil olduğu bu planı (Ergene Havzası Eylem...
Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlgili tüm kamu kurumlarının dahil olduğu bu planı (Ergene Havzası Eylem Planı) yaklaşık 2,5 milyar liralık bir harcamayla ve kararlılıkla hayata geçirdik.
27.06.2020 14:49 | Son Güncelleme: 27.06.2020 15:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlgili tüm kamu kurumlarının dahil olduğu bu planı (Ergene Havzası Eylem Planı) yaklaşık 2,5 milyar liralık bir harcamayla ve kararlılıkla hayata geçirdik."