Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '17 Ağustos' mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 21'inci yılı nedeniyle anma mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum. Deprem değil tedbirsizlik öldürür anlayışıyla gereken her önlemi almaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.