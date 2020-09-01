Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir adalet kurumu olması gereken kimi baroların, terör örgütlerinin arka...
Son dakika politika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir adalet kurumu olması gereken kimi baroların, terör örgütlerinin arka bahçesi, propaganda aracı, yasa dışı faaliyetlerinin kılıfı haline dönüşmesi çok acıdır.
01.09.2020 12:19 | Son Güncelleme: 01.09.2020 12:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir adalet kurumu olması gereken kimi baroların, terör örgütlerinin arka bahçesi, propaganda aracı, yasa dışı faaliyetlerinin kılıfı haline dönüşmesi çok acıdır."