Son Dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: (Giresun'daki sel) Dere güzergahı üzerindeki yapılardan...

Son dakika gündem haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Giresun'daki sel) Dere güzergahı üzerindeki yapılardan bugün vatandaşlarımız taşınma sürecini başlattılar, taşınmaların bitmesine müteakip de oradaki yıkımları gerçekleştireceğiz.

25.08.2020 15:39 | Son Güncelleme: 25.08.2020 16:16

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Giresun'daki sel) Dere güzergahı üzerindeki yapılardan bugün vatandaşlarımız taşınma sürecini başlattılar, taşınmaların bitmesine müteakip de oradaki yıkımları gerçekleştireceğiz."

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