Son Dakika | Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: (Giresun'daki sel) Bugün sabah 4 binanın yıkımını...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Giresun'daki sel) Bugün sabah 4 binanın yıkımını gerçekleştirdik, dün bir tane yıkmıştık. Şimdi de öğretmenevi ve lojmanlarımızın bulunduğu alanda yıkımları gerçekleştiriyoruz."