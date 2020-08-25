Son Dakika | Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: (Giresun'daki sel) Bugün sabah 4 binanın yıkımını...
Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Giresun'daki sel) Bugün sabah 4 binanın yıkımını gerçekleştirdik, dün bir tane yıkmıştık. Şimdi de öğretmenevi ve lojmanlarımızın bulunduğu alanda yıkımları gerçekleştiriyoruz.
25.08.2020 15:33 | Son Güncelleme: 25.08.2020 16:16
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Giresun'daki sel) Bugün sabah 4 binanın yıkımını gerçekleştirdik, dün bir tane yıkmıştık. Şimdi de öğretmenevi ve lojmanlarımızın bulunduğu alanda yıkımları gerçekleştiriyoruz."