Son dakika... Bakan Dönmez: Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz. Her halükarda kendi...
Son dakika haberlerine göre Bakan Dönmez: "Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz. Her halükarda kendi üreteceğimiz gazın ithal edeceğimiz gaza göre daha ekonomik olacağını bugünden söyleyebiliriz. Vatandaşlarımız o konuda müsterih olsunlar"
22.08.2020 14:53 | Son Güncelleme: 22.08.2020 15:42
Bakan Dönmez: "Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz. Her halükarda kendi üreteceğimiz gazın ithal edeceğimiz gaza göre daha ekonomik olacağını bugünden söyleyebiliriz. Vatandaşlarımız o konuda müsterih olsunlar"