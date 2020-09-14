Son Dakika: ATV uçurumdan yuvarlandı; İngiliz anne öldü, oğlu yaralandı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde gezintiye çıktıkları ATV'nin uçurumdan yuvarlandığı kazada İngiliz Pamele Hayley Griffiths (34) yaşamını yitirdi, oğlu Elijah P. (10) ise yaralandı.

İlçeye bağlı Avsallar Mahallesi'ndeki bir otelde konaklayan İngiliz turist Pamele Hayley Griffiths ve oğlu Elijah P., dün saat 17.00 sıralarında ATV'yle gezintiye çıktı. Griffiths'in kullandığı araç Alara mevkisinde kontrolden çıkarak, uçurumdan yuvarlandı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Griffiths'in yaşamını yitirdiği belirlenirken, oğlu Elijah P. ise yaralandı.Yaralı çocuk ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü. Griffiths'in cansız bedeni ise savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.