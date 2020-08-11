Son dakika! Anne ve oğul terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığınca, 2'si anne oğul olmak üzere 3 teröristin ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.
11.08.2020 13:31 | Son Güncelleme: 11.08.2020 14:22
İçişleri Bakanlığınca, 2'si anne oğul olmak üzere 3 teröristin ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ikna çalışmaları sonucunda terör örgütünden kaçışlar artarak devam ediyor.
Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışması sonucu, PKK/ KCK terör örgütünde faaliyet yürüten 2'si anne oğul olmak üzere 3 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan teröristlerden annenin terör örgütüne 2015 yılında katıldığı tespit edildi.
Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 128'e yükseldi.