Son dakika... Ankara merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturması kapsamında 17'si ihraç edilen, 4'ü görevden uzaklaştırılan 21 polis için gözaltı kararı çıkarıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "himmet adı altında örgüte finansal destek sağlayan ve haklarında ifade bulunan 17'si ihraç, 4'ü geçici olarak görevden uzaklaştırılmış polis memuru rütbesindeki toplam 21 Emniyet personeli hakkında Ankara merkezli 5 ilde gözaltı kararı verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Gözaltı kararı verilen polis memuru rütbesindeki 21 emniyet personelinden 20'sinin gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sürdürüldüğü belirtildi.

Emniyet kaynakları, şüphelilerin isimlerine gizli tanık "Garson"dan elde edilen dijital veriler üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda ulaşıldığını, gözaltıların "Garson"dan ele geçirilen verilerdeki isimlere yönelik olduğunu kaydetti.