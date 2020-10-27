Son dakika altın fiyatları : Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ve ons altın fiyatları 27 Ekim 2020
27.10.2020 11:14 | Güncelleme: 27.10.2020 11:19
Altın fiyatları artmaya devam ediyor. Peki, son altın alış fiyatı ne kadar? Altın satış fiyatı ne kadar? Altın alış satış hesaplama ve tam altın fiyatları haberimizin içinde yer alıyor. Ekonomi dünyasının en çok konuşulan konularından olan altın fiyatları hakkında detaylı araştırmalar yapılıyor. Çeyrek altın kaç lira? Altın fiyatları yükseldi mi?
Altın fiyatları, ekonomi dünyasının merak edilen konusu haline geldi. Rekor seviyelere gelen altın hakkında gram altın kaç lira? Çeyrek altın kaç lira? Altın fiyatları yükseldi mi gibi araştırmalar yapılıyor. İşte Güncel altın fiyatları…
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
26 Ekim Pazartesi 15.00 itibarıyla güncel altın fiyatları:
Altın Ons: 1903
Altın Gram: 498,0
Çeyrek Altın: 796,2
Yarım Altın: 1592,5
Tam Altın : 3184,9