Alkollü şahıs, hastane güvenliğine zor anlar yaşattı
11.10.2020 16:50 | Güncelleme: 11.10.2020 17:54
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında bağırarak küfür eden alkollü kişi, güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkartılırken, bir hasta yakını olayı görüntüledi.
Adapazarı'nda bulunan Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi merkez kampüsü arkasında sağlık görevlilerine ait otoparkta alkol alarak çevredekilere sataşan kişiyi, 3 güvenlik görevlisi dışarı çıkartmak istedi.
DENGESİNİ KAYBEDİP YERE DÜŞTÜ
Görüntülerde, hastane güvenlik görevlilerine zorluk çıkartan alkollü şahsın ayakta durmakta güçlük çektiği yere düştüğü görüldü. Güvenlik görevlileri alkollü kişi bahçenin dışına çıkana kadar yanından ayrılmazken, bir hasta yakını yaşananları görüntüledi.