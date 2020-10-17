Son dakika... Akar: (Ermenistan'ın saldırısı) Ermenistan savaş suçu işlemeye, ateşkes, müzakere çağrısı yapanlar saldırıları uzaktan izlemeye devam etmektedir.
17.10.2020 11:47 | Güncelleme: 17.10.2020 11:50
Son dakika gündem haberine göre Akar: "(Ermenistan'ın saldırısı) Ermenistan savaş suçu işlemeye, ateşkes, müzakere çağrısı yapanlar saldırıları uzaktan izlemeye devam etmektedir.
Akar: "(Ermenistan'ın saldırısı) Ermenistan savaş suçu işlemeye, ateşkes, müzakere çağrısı yapanlar saldırıları uzaktan izlemeye devam etmektedir."