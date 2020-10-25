Son dakika... Ağır hasta sayısı 1744 oldu, son 24 saatte 1297 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 314 bin 390'a yükseldi.
25.10.2020 19:01 | Güncelleme: 25.10.2020 19:01
Gelen son dakika haberine göre Ağır hasta sayısı 1744 oldu, son 24 saatte 1297 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 314 bin 390'a yükseldi.
Ağır hasta sayısı 1744 oldu, son 24 saatte 1297 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 314 bin 390'a yükseldi.