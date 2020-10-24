Son dakika haberi! Restoran çıkışı silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı
24.10.2020 00:14 | Güncelleme: 24.10.2020 00:21
Son dakika haberler... Adana'da bir kadın erkek arkadaşı ve onun annesiyle restoranda tartışıp dışarı çıktığı sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaralandı.
Adana'da bir kadın erkek arkadaşı ve onun annesiyle restoranda tartışıp dışarı çıktığı sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaralandı.