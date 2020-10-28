Son dakika 3. sayfa: İstanbul'da feci kaza: Ölümden kıl payı kurtuldular
28.10.2020 11:18 | Güncelleme: 28.10.2020 11:44
Son dakika haberi... Sultangazi'de cadde üzerinde freninin patladığı iddia edilen otomobil, ters istikametten seyreden motosikletli kurye ve arkadaşıyla kafa kafaya çarpıştı.
Sultangazi'de cadde üzerinde freninin patladığı iddia edilen otomobil, ters istikametten seyreden motosikletli kurye ve arkadaşıyla kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan gençler ölümden kıl payı kurtulurken, motosiklet ise aracın altında metrelerce sürüklendi. Feci kaza kameralara yansıdı.