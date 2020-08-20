Son dakika 3. sayfa: Çin'de köpek tasması ayağına takılıp düşen yaşlı kadın öldü

Çin'de ayağına koşan köpeğin tasması takılan 88 yaşındaki kadın yere yüzüstü düşüp öldü.

Çin'in Guangdong eyaletindeki Xingtan kentinde birbirini kovalayan iki köpekten birinin tasması 88 yaşındaki bir kadının ayaklarına dolandı. Dengesini kaybeden kadın sert bir şekilde yüzüstü yere düştü. Güvenlik kamerasına kaydedilen görüntülerde, köpeği gezdirdiği tahmin edilen 12 yaşındaki genç kızın ise olayın ardından köpekle birlikte koşarak uzaklaştığı görülüyor.

Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, hastaneye kaldırılan yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirtildi. - PEKİN