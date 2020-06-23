Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Türk askeri eğitim üssü önünde intihar saldırısında bulunmak...
Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Türk askeri eğitim üssü önünde intihar saldırısında bulunmak isteyen bir kişi güvenlik görevlileri tarafından fark edilerek etkisiz hale getirildi.
23.06.2020 10:03 | Son Güncelleme: 23.06.2020 10:59
Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Türk askeri eğitim üssü önünde intihar saldırısında bulunmak isteyen bir kişi güvenlik görevlileri tarafından fark edilerek etkisiz hale getirildi.