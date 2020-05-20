Sokak ortasında tartıştığı genci göğsünden bıçakladı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde A.Ç., sokakta karşılaşıp, bilinmeyen nedenle tartıştığı A.Ö.'yü (25) göğsünden bıçaklayarak, ağır yaraladı. Olay sonrası kaçan A.Ç., polis ekiplerince yakalandı.

Olay, dün gece, ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Sokakta karşılaşan A.Ö. ile A.Ç. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken A.Ç., üzerinde taşıdığı bıçağı çıkarıp, A.Ö.?nün göğsüne sapladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan A.Ö.'yü ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan A.Ö., hayati tehlikesi olduğu için Gaziantep'teki hastaneye sevk edildi. Olay sonrası kaçan A.Ç. ise kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.