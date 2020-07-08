Sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü

KONYA'da hurdacılık yapan Mehmet Gülme (47), sokak ortasında kimliği henüz belirlenemeyen kişi yada kişilerce bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şems Tebriz'i Mahallesinde meydana geldi. Annesiyle birlikte yaşayan Mehmet Gülme, sokak ortasında kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası bacağından bıçaklanan Gülme'nin kan kaybı nedeniyle hayatını kaybettiğini tespit etti. Ailesi tarafından akli dengesinin yerinde olmadığı ve daha öncede tedavi gördüğü belirtilen Gülme'nin cenazesi otopsi işlemleri için Konya Numune Hastanesi Morguna kaldırıldı. Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.