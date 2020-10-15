Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlamalar gelecek mi? Koronavirüs ikinci dalgası başladı mı?

Koronavirüs pozitif olan vatandaşların sayısının artması sonucu gözler Bilim Kuruluna çevrilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kurul ile yaptığı toplantı sonrası açıklamalar geldi. Kısıtlamalar geliyor mu? Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından herkesin merak ettiği "Sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusunu da yanıtladı.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI GELİYOR MU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada şunlara yer verdi;

"Şu an herhangi ilave bir kısıtlamayı, sokağa çıkma yasağı gibi bir durumu asla düşünmüyoruz. Özellikle Avrupa'da son haftalarda giderek arttığını biliyoruz. Önümüzdeki haftalar daha da artacağı kanaatini taşıyorum. Bizim dışımızdaki ülkeler bu anlamda tedbir almama noktasında bir çaba içindeler.

Maske uygulamaları İspanya, Hollanda gibi bazı ülkelerde yeni yeni devreye girmeye başladı. Biz temasın ortadan kalktığı durumlarda uygulama zorunluluğu getirmiştik. Yurt dışı ülkelerden farklılığımız biz yaygın test yapıyoruz. Bir diğer farklılığımız dünyanın birçok ülkesinde olmayan filyasyon dediğimiz temaslı takibini yapıyoruz. Avrupa bunu yapmıyor.

Solunum sıkıntısı başlamadıkça İngiltere ve benzeri ülkelerde olduğu gibi, kişinin hastaneye gelmesi bile istenmiyor. Biz ise iki semptomu olduğunda test yapmaya başlıyoruz. Bu kişilerin hepsine de temaslı takibi yapıyoruz. Bu kişileri izole ettiğimiz gibi temaslı olan kişileri de izole ederek, kolluk kuvvetleri ile takip ederek bir izolasyon dönemini geçirmiş oluyoruz. Bunu Avrupa ülkelerin hiçbiri bu anlamda takip etmiyor. Biz çağrı sistemi ile gerektiğinde her gün bu kişileri aramış oluyoruz.

Erken dönemde antiviral ilaçları kullanabilir farklılığımız var. Bütün bunlar pandemi ile mücadelemizde bizi yurtdışına karşı farklı kılıyor, avantajlı kılıyor. Ben 3-4 hafta önce söylemiştim. Avrupa bu yaklaşımını sürdürürse vaka sayıların artacağını konuşmuştuk. Avrupa'da artışın olduğu ve bizde 3-4 hafta öncesinde başlayan düşüşler söz konusu oldu. Bu tedbirlerdeki farklılığımızdan dolayı oldu. Ankara yüzde 60 oranında düşmüş oldu. Bunu düşürebilmek ciddi kısıtlamalar yapmamakla mümkün olabiliyor."

Fahrettin Koca, ev ziyaretlerine de dikkat çekti:

"Şimdi havanın değişikliğiyle ev içi bulaşma oranlarının arttığını görüyoruz. Ev içinde ziyaretçilerin yapılmaması, hane halkı ile birlikte en fazla 10 kişi hatta 10 kişi bile olmaması gerektiğini söyleyebiliriz."