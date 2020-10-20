Geçtiğimiz aylarda sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Havaların soğuması ve insanların kapalı mekanlara geçmesiyle beraber salgınla mücadelede yeni dönem girdik. Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Soruların yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Koronavirüs vakalarındaki artış halkı korkuttu. Geçen kış aylarında sokağa çıkma yasağı uygulanmış ve koronavirüs ile mücadele edilmişti. Kış aylarına yaklaşırken vaka sayılarındaki artış tekrar sokağa çıkma yasağı olur mu? sorusunu akla getirdi. Bugün yapılan kabine toplantısında sokağa çıkma yasağının olmayacağı fakat bir takım tedbirler olacağı söylendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ulaşım araçları başta olmak üzere çok sayıda insanın bir arada bulunduğu mekanlar ve etkinliklerle ilgili denetimler etkin şekilde sürdürülecek. Temaslı kişilerin takibi çok daha sıkı şekilde yapılacak. Yerli aşı çalışmalarında 2 hafta içinde insan üzerinde deneme safhasına ulaşacağı görülüyor. Hedefimiz önümüzdeki bahar aylarına kadar aşı meselesini tamamen çözmektir. Eğitimde yeni bir adım daha atarak, ortaokullarda 5. liselerde 9. sınıflarda yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerini 2 Kasım itibarıyla başlatıyoruz. Halen uzaktan eğitimin sürdüğü ilgili sınıflarda gelişmelere bakarak kamuoyuna ilan edeceğiz." dedi.