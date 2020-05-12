Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gündemiyle gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Açıklamada 16, 17, 18, 19 Mayıs tarihlerinde yine sokağa çıkma sınırlandırması uygulanacağı ve uygulanacak şehirler hakkında bilgiler yer aldı. Sokağa çıkma yasağı kaldırılan iller! Hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı?

HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı sokağa çıkma yasağı Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ile Zonguldak'ta uygulanacak.

HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI?

9 il için daha giriş-çıkış yasağının kaldırıldığını duyuran Erdoğan, "Geçtiğimiz hafta 7 ilimizdeki giriş çıkış sınırlandırmasını sonlandırmıştık. Bu haftaki toplantılarda, 9 ilimiz için daha şehirler arası giriş çıkış sınırlandırmasını sona erdirdik. Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerimizde kısıtlamayı kaldırdık. Herhangi bir olumsuzluk durumunda sınırlandırmaları yeniden artırmamak için bu hatırlatmaları yapıyoruz. Noterlerde nöbetçilik uygulamasını kaldırarak, normal çalışma dönemine geri döndürüyoruz." ifadelerini kullandı.

65 YAŞ ÜSTÜ YAŞLILARA PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA SERBESTLİĞİ VERİLECEK Mİ?

Pazar günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında ülke genelinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma imkanı verildiğini hatırlatan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Bu vatandaşlarımızın haftalar sonra kurallara riayet ederek yürüyüş yaptıklarını, güneşlendiklerini, temiz hava aldıklarını görmekten memnuniyet duyduk. Çarşamba günü yine aynı saatler arasında 0-14 yaş grubu arası çocuklarımız için benzer bir kolaylığı devreye alıyoruz. Cuma günü de 15-20 yaş grubu arası aynı imkandan faydalanacaktır. Herhangi bir olumsuzluk tespit etmediğimiz taktirde bu uygulamayı önümüzdeki haftalarda da sürdürmeyi planlıyoruz. Yaşlılarımız 17 Mayıs Pazar günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerdir. 20 yaş altı da 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günleri iki grup halinde sokağa çıkmayı sürdürecektir."