Sokağa çıkma kısıtlamasında cam silen çocuklar kameralara yansıdı

BEYOĞLU'nda sokağa çıkma kısıtlaması olan çocuklar, kendilerini görüntülerken fark ettikleri kameraya tepki gösterdi.

22.05.2020 13:29 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:18

BEYOĞLU'nda sokağa çıkma kısıtlaması olan çocuklar, kendilerini görüntülerken fark ettikleri kameraya tepki gösterdi. Işıklarda bekleyen araçların camlarını silen çocuklar bir süre sonra gözden kayboldu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 0-20 yaş arası çocukların sokağa çıkması kısıtlanmıştı. Dün saat 15.00 sıralarında Beyoğlu Mete Caddesi ve Şişli Taşkışla Caddesi'nin kesiştiği ışıklarda görüntülenen bir grup çocuk kendilerini görüntüleyen kameraya tepki gösterdi. Çocuklar kısa süre sonra Şişli Cumhuriyet Caddesi'ndeki Divan kavşağı olarak bilinen ışıklarda otomobillerin önüne çıkarak cam silerken görüntülendi. Bu sırada kameraya kaldırımda yanında 3 yaşlarında bir çocukla dilenen kadın da yansıdı. Daha sonra grup halindeki çocuklar Gezi Parkına kaçarken kamerayı gören kadın da yanındaki küçük çocukla oradan uzaklaştı.

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