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Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaştan ilginç savunma: Elim hamurlu, az önce hamur yaptım

İçişleri Bakanlığı tarafından 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının getirilmesinin ardından trafik polisleri kentin en işlek caddelerinde denetim yaptı.

01.05.2020 14:44 | Son Güncelleme: 01.05.2020 14:45

İçişleri Bakanlığı tarafından 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının getirilmesinin ardından trafik polisleri kentin en işlek caddelerinde denetim yaptı. İlginç diyalogların yaşandığı denetimlerde fırında çalıştığını iddia eden ancak belgesi olmayan bir vatandaş, "Elim hamurlu, az önce hamur yaptım" şeklinde kendisini savunurken, ceza kesilen bir diğer vatandaş ise "Tutanak tuttular ceza yemedim" dedi.

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Korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Van'daki en işlek cadde ve sokaklar boş kaldı. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de korona virüsü nedeniyle tedbirler sürüyor. İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın dört bir tarafına yayılan korona virüsü, Türkiye'de de olağanüstü tedbirlerin alınmasına neden oldu. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda İçişleri Bakanlığı tarafından 3 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.


Savunması cezadan kurtarmadı


Ekipler, kentin birçok noktasında önlem alırken, izinli geçişler dışında sokağa çıkanlar hakkında cezai işlem başlatıldı. Bu kapsamda motosikletiyle yoldan geçen genci durduran ekipler, vatandaştan izin belgesi istedi. Fırında çalıştığı konusunda ekipleri ikna edemeyen ve izin belgesi olmayan genç, "Elim hamurlu, az önce hamur yaptım" diyerek ilginç bir savunma yaptı ama cezadan kaçamadı. Ekipler, İpekyolu Caddesi üzerindeki denetimlerine devam etti. - VAN