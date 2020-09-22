Sofu Altınbaş kimdir? Sofu Altınbaş nereli? Sofu Altınbaş'ın mesleği nedir?

ASV Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan ve finans, gayrimenkul geliştirme, konut imalatı ve kuyumculuk sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler ile çalışmış olan Sofu Altınbaş kimdir?

SOFU ALTINBAŞ KİMDİR?

1962 Araban doğumlu Sofu Altınbaş, ilk ve orta öğrenimini Gaziantep de tamamlamıştır. İş dünyasında önemli işlere imza atan babası Mehmet Altınbaş, 1970'li yıllarda Kuzey Kıbrıs'ın Lefkoşa şehrinde altın ticaretine başlaması sonucu iş hayatına atılmıştır.

Kuzey Kıbrıs'ta oğullarıyla birlikte bankacılık, sigorta ve akaryakıt sektörlerinde faaliyete başlayan Mehmet Altınbaş, daha sonra Kuzey Kıbrıs'ta doğan markaları Türkiye'ye taşımıştır.

Söz konusu büyümede büyük katkısı olan Sofu Altınbaş, Altınbaş Holding bünyesinde bulunan, ALPET Türkiye, Alpet Kuzey Kıbrıs, Atak Madeni Yağ, Akdeniz Akaryakıt, Transal Denizcilik ve Galata Denizcilik 'in bulunduğu enerji ve lojistik grubunu yönetmektedir.

İş hayatının zorunlulukları ve yoğunluğu sebebiyle, eğitimine liseden sonra ara vermiş olsa da 'Hedef için geç diye bir tanım yoktur' ilkesi ile yeniden üniversite öğrencisi olmaya karar vermiş, Kuzey Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2015 yılında kızı ile birlikte aynı gün mezun olmuştur.

66 yıllık Altınbaş Holding deneyiminin ardından, Sofu Altınbaş'ın Yönetim Kurulu Başkanlığında, 2016 yılında ASV Holding kurulmuştur.

ASV Holding ortaklık çatısı altında, Sümer Factoring A.Ş., Sümer Varlık Yönetim A.Ş. , Altınbaş Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. , Altın Ziynet Eşyaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. , DİA Finans Danışmanlık Ltd. Şti. olmak üzere, finans, gayrimenkul geliştirme, konut imalatı ve kuyumculuk sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler yer almaktadır.