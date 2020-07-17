Sofiane Feghouli Galatasaray'dan ayrılacak mı? Sofiane Feghouli Galatasaray'a ihtarname mi gönderdi?

Pandemi sonrası ligde düşüş yaşayan Galatasaray'da Sofiane Feghouli şoku yaşanıyor. Sofiane Feghouli, sarı kırmızılıları şoke eden bir hamle daha yaptı ve 3 aylık alacağı için kulübe ihtarname gönderdi. Yaşanan gelişme sonrası Sofiane Feghouli Galatasaray'dan ayrılacak mı, merak edildi.

SOFİANE FEGHOULİ GALATASARAY'DAN AYRILACAK MI?

Cezayirli futbolcu, 5 Temmuz'daki Trabzonspor karşılaşmasından 3 gün sonra, 8 Temmuz'da Galatasaray Kulübü'ne ihtarname göndererek, pandemi sürecini kapsayan Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan alacaklarını istedi.

Yılda 5 milyon euro garanti para alan Radamel Falcao'nun ardından, 3 milyon 850 bin euroluk ücretiyle Galatasaray'da en çok kazanan ikinci isim olan Feghouli'nin talep ettiği miktar yaklaşık 1 milyon euroyu buluyor.

Avrupa'da ve Süper Lig'de yaşanan başarısızlığa ve koronavirüs salgınının yol açtığı ekonomik zarara karşın oyuncuların geçmişe dönük alacaklarını ödeyen Galatasaray'da Feghouli'nin bu tavrı iyi niyetli bulunmadı.

SOFİANE FEGHOULİ'NİNSÖZLEŞMESİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Cezayirli oyuncu bu hamlesiyle, sarı kırmızılı yönetimin pandemi nedeniyle futbolculardan istediği yüzde 15'lik ücret indirimine olumsuz baktığını da gösterdi. 2017'de 4 milyon 250 bin euroya West Ham'dan transfer edilen Feghouli'nin sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona erecek.

Yüksek kazancına karşılık bu sezon beklentilerin çok altında performans sergileyen 31 yaşındaki futbolcu, 34 resmi maçta 7 gol, 6 asist üretebildi.