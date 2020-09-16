Slime nedir? Slime nasıl yapılır? Slime malzemeleri neler? Evde slime yapımı, Boraks kullanmadan slime yapımı

Büyük küçük demeden farklı malzemeler kullanılarak yapılan slime malzemeleri neler? Stres atma yöntemi olarak kullanılan bir çeşit hamur olan slime nasıl yapılır? Evde en kolay slime yapma yöntemi haberin devamında.

SLİME NEDİR? NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Slime İngilizce bir kelimedir ve 'balçık' anlamındadır. Yapısı ve şekli bakımından hamur çeşididir. Akışkan ve ele yapışmayan stres atma aracı olarak da görülen hamurdur.

1920'de sentetik polimerler üzerinde çeşitli araştırmalar yapan Hermann Staudinger tarafından bulunmuştur. Bilimsel çalışmalar sonucunda bu maddenin oyuncak sektöründe kullanılmaya başlaması ise hemen gerçekleşmemiştir. Slime, 1976 yılında ABD'li bir oyuncak üreticisi tarafından piyasaya sürülmüştür. O dönemlerde yeşil kova ve yeşil slime satışı yapan firma çocuklar arasında da önemli bir furyayı başlatmıştır. 90'ların sonu 2000'li yılların başında ise Türkiye'de de yayın yapan bir çizgi film kanalının kendi markasına çeşitlilik kazandırmak amacıyla başlattığı oyuncaklar arasında slime da yerini almıştır. Çeşitli slime oyuncaklarının özellikle son dönemde bu kadar hayatımızda olmasının ve tüm dünyayı etkisi altına almasının önemli sebebi bu olmuştur.

BORAKSLI SLİME MALZEMELERİ

1 Yemek kaşığı boraks tozu

3/2 su bardağı sıcak su

½ su bardağı tutkal

Gıda boyası ve sim (isteğe bağlı)

SLİME YAPIMI

1 su bardağı sıcak suyun içine, 1 yemek kaşığı boraks tozunu koyup eriyene kadar iyice karıştırın.

Başka bir kapta tutkal ve suyu karıştırın.

Hazırlanan tutkallı suya isteğe bağlı sim veya gıda boyası ekleyebilirsiniz.

Tutkallı suyla borakslı suyu birleştirip iyice karıştırın ve dinlenmeye bırakın.

30 dakika sonra slime hazır olacaktır. Eğer katı olursa bir miktar daha sıcak su ekleyebilirsiniz. Katı olursa da boraks ekleyebilirsiniz.

BORAKSSIZ SAĞLIKLI SLİME YAPIMI

Malzemeler;

1 su bardağı oda sıcaklığında yoğurt,

2 yemek kaşığı mısır nişastası

1-2 damla gıda boyası (isteğe bağlı)

Yapımı;

Yoğurdu bir kaba alıp biraz karıştırıyoruz.

Karışan yoğurdun üstüne 2 yemek kaşığı mısır nişastasını döküp hamur haline gelene kadar yoğurulur.

İsteğe bağlı olarak hamurun renklenmesi için gıda boyası veya sim dökebilirsiniz.

İyice yoğurulan hamur artık hazır hale gelince slime hazır olur.

Elde edilen hamur hem sağlıklı hem de yenilebilir. Çocuklarınıza güvenle verebilirsiniz.

TRAŞ KÖPÜĞÜYLE SLİME YAPIMI

Slimelar arasında en sevilen slime traş köpüklü olandır. Yapısı pofuduk olduğundan herkes tarafından çok seviliyor. En yumuşak slime nasıl yapılır? İşte tarifi…

Malzemeler;

1 bardak sıcak su

½ bardak tutkal

½ traş köpüğü

½ şampuan veya sıvı sabun

1 yemek kaşığı mısır nişastası

1 tatlı kaşığı boraks

Gıda boyası, sim (isteğe bağlı)

Losyon veya krem (isteğe bağlı)

Yapımı;

1 bardak sıcak suya boraksı ekleyip eriyene kadar karıştırın ve kenara ayırın.

Başka bir kaba önce tutkalı dökün, daha sonra traş köpüğünü ekleyin. Slime daha pofuduk olmasını isterseniz köpüren sıvı sabunu veya şampuanı da ekleyin.

Tüm malzemeleri karıştırın ve lokum kıvamında bir hamur elde edin.

Hamura nişastayı da ekleyin ve iyice karıştırın.

İsteğe bağlı esneklik kazanması için losyon veya krem ekleyebilirsin. Gıda boyasını da bu aşamada ekleyebilirsin. Tüm malzemelere özdeşleşene kadar karıştırın.

Hamura 3 tatlı kaşığı borakslı su karışımından ekle ve iyice karıştır. Slime istediğin kıvama gelene kadar 1-3 tatlı kaşığı arasında borakslı su eklemeye devam et. Çok fazla kullanmamaya dikkat et, yoksa slime'ın katılaşarak kırılır.

Tüm karışımı iyice yoğur ve kaptan çıkarıp, düz zemin üstünde yoğurmaya devam edin.

Elindeki karışım hala çok yapışkan bir kıvamdaysa yaklaşık 1 tatlı kaşığı borakslı su ekleyebilirsin. Sonrasında dikkatlice yoğur. Daha esnek olması için de losyonla oyalayabilirsin.

SIVI SABUN VEYA ŞAMPUAN İLE SLİME YAPIMI

Sıvı sabun veya şampuan kullanabilirsiniz. İkisi de aynı etkiyi verdikleri için aynı tarifte birleştirdik.

Malzemeler;

Sıvı sabun veya Şampuan

Tuz

Yapımı;

Bir kapa slime ne kadar büyüklükte istediğime bağlı olarak sıvı sabun veya şampuan ekliyoruz.

Sabun veya şampuanı köpürene kadar karıştırıyoruz.

Köpüren karışıma yavaş yavaş tuz ekliyoruz. Çok eklerseniz sert olur. Az az eklenirse yumuşaklığını seçebilirsiniz.

Karar verilen yumuşaklıkta tuz eklemeyi bırakıyoruz ve iyice karışana kadar yoğuruyoruz.

5 dk yoğurduktan sonra 1 saat buzlukta bekletilir.

1 saat sonra slime hazır hale gelir.