Sivasspor - Alanyaspor maçı ne zaman? Maç saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Sivasspor - Alanyaspor maçı bugün 17:00 'da başlayacaktır. Peki Sivasspor - Alanyaspor nerede oynanacak, hakemi kim, ilk 11 kimlerden oluşuyor tüm detaylar haberimizde...

SİVASSPOR-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda Sivasspor ilk maçını Alanyaspor ile yapacaktır. Sivasspor - Alanyaspor maçı bugün yani 12 Eylül Cumartesi günü 17:00 'da başlayacaktır.

SİVASSPOR-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor Alanyaspor maçı 12.09.2020, 12 Eylül Cumartesi günü saat 17:00 'da başlayacak.

SİVASSPOR-ALANYASPOR MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?

Sivasspor Alanyaspor maçı ücretli yayın platformu olan beinSport'tan yayınlanacak.

SİVASSPOR-ALANYASPOR HANGİ KANALDA?

Sivasspor Alanyaspor maçı beinSport ekranlarından yayınlanacak.

SİVASSPOR-ALANYASPOR MAÇININ HAKEMLERİ

ALİ PALABIYIK (Hakem)

MUSTAFA SÖNMEZ (1. Yardımcı Hakem)

SERKAN ÇİMEN (2. Yardımcı Hakem)

BURAK PAKKAN (Dördüncü Hakem)

HALİL UMUT MELER (Var Hakemi)

CEVDET KÖMÜRCÜOĞLU (AVAR Hakemi)

HAKAN SİVRİSERVİ (Gözlemci)

OZAN CANYURT (Temsilci)

KEMAL ÖZKOÇ (Temsilci)

İLTER ÖZ (Temsilci)