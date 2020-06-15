Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın hayatını kaybetti.

15.06.2020 10:29 | Son Güncelleme: 15.06.2020 10:48

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın hayatını kaybetti.

Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti


Koyulhisar ilçesi Camikebir Mahallesi'nde yaşayan Gürsen Kaya (80), vücuduna yapışan keneyi çıkarttı.

Bir süre sonra rahatsızlanan Kaya, yakınları tarafından Koyulhisar İlçe Hastanesi'ne götürüldü.

Kaya, burada yapılan müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaklaşık 4 gündür KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören Kaya, anestezi yoğun bakım servisinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Kaya'nın cenazesi, ailesi tarafından morgdan alınarak defnedilmek üzere Koyulhisar'a götürüldü.