Sivas'ta kar sürprizi

Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Kızılelma ve Cüne köylerinde kar yağışı etkili oldu.



Sivas'ta hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesi ile yüksek kesimlerde kar yağdı. Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde öğle saatlerinde başlayan yağmur, akşam saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle yerini kar yağışına bıraktı. İlçeye bağlı Kızılelma ve Cüne köylerinde ekili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü. Nisan ayında yağan kar vatandaşları şaşırtırken meyve ağaçları ise kar altında kaldı. Köyde yaşayan vatandaşlar kar yağışını cep telefonu kameraları ile fotoğrafladı. - SİVAS