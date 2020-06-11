Sivas'ta ırmakta kaybolduğu değerlendirilen 3'ü çocuk 4 kişi için arama çalışması başlatıldı

Sivas'ta serinlemek için girdikleri Kızılırmak'ta kaybolduğu değerlendirilen 3'ü çocuk 4 kişi için arama çalışması başlatıldı.

11.06.2020 15:25 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:22

Sivas'ta serinlemek için girdikleri Kızılırmak'ta kaybolduğu değerlendirilen 3'ü çocuk 4 kişi için arama çalışması başlatıldı.

FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak


Kızılkavraz mevkisinde serinlemek için Kızılırmak'a girdikleri sanılan 3'ü çocuk 4 kişi kayboldu.


Bilgi verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.


Irmak kenarında giysilere rastlayan AFAD ekipleri, suda arama çalışması başlattı.