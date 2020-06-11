Sivas'ta ırmakta kaybolduğu değerlendirilen 3'ü çocuk 4 kişi için arama çalışması başlatıldı
Sivas'ta serinlemek için girdikleri Kızılırmak'ta kaybolduğu değerlendirilen 3'ü çocuk 4 kişi için arama çalışması başlatıldı.
11.06.2020 15:25 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:22
Sivas'ta serinlemek için girdikleri Kızılırmak'ta kaybolduğu değerlendirilen 3'ü çocuk 4 kişi için arama çalışması başlatıldı.
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
Kızılkavraz mevkisinde serinlemek için Kızılırmak'a girdikleri sanılan 3'ü çocuk 4 kişi kayboldu.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Irmak kenarında giysilere rastlayan AFAD ekipleri, suda arama çalışması başlattı.