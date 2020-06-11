Sivas'ta ırmakta kaybolan 4 kişiden iki çocuğun cesedine ulaşıldı

Sivas'ta serinlemek için girdikleri Kızılırmak'ta kaybolan 4 kişiden 2'sinin cesedine ulaşıldı.

Kızılkavraz mevkisinde serinlemek için Kızılırmak'a girdikleri değerlendirilen 3'ü çocuk 4 kişi kayboldu.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Irmak kenarında giysilere rastlayan AFAD ekipleri, suda arama çalışması başlattı.

Dalgıçlar suda yaptıkları aramada 2 çocuğun cansız bedenine ulaştı.

Sudan çıkartılan cesetler, kimlik tespiti ve yapılan incelemenin ardından morga kaldırılacak.

Bu arada cenazelerin sudan çıkarılışı sırasında çocukların aileleri sinir krizi geçirdi.

Kaybolan bir yetişkin ile diğer çocuğu arama çalışmaları sürüyor.