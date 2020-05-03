ŞİŞLİ'DE YOLA TAŞ ATAN BİR KİŞİ BIÇAKLANDI
Şişli'de yoldan geçen arabalara taş atan bir kişi, motosikletine taş isabet eden bir sürücü tarafından bıçaklandı.
03.05.2020 16:42 | Son Güncelleme: 03.05.2020 16:42
Şişli'de yoldan geçen arabalara taş atan bir kişi, motosikletine taş isabet eden bir sürücü tarafından bıçaklandı.
Şişli'de yoldan geçen arabalara taş atan bir kişi, motosikletine taş isabet eden bir sürücü tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan yabancı uyruklu kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
- Uçan