Sırbistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Sırbistan Türkiye maçı hangi kanalda? Sırbistan Türkiye maçı şifresiz canlı izlenecek mi?

A Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde sahne alıyor. A Milli Futbol Takımımız Sırbistan'a konuk olacak. Türkiye Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta? Sırbistan Türkiye maçı hangi kanalda? Sırbistan Türkiye maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Sırbistan Türkiye maçı nerede?

SIRBİSTAN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sırbistan Türkiye maçı, 6 Eylül Pazar günü saat 20.45'te başlayacak

SIRBİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Sırbistan Türkiye maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak.

SIRBİSTAN TÜRKİYE MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?

Sırbistan Türkiye maçı TRT 1'den naklen şifresiz yayınlanacak.

A MİLLİ TAKIM KADROSUNDA KİMLER VAR?

İşte Milli Takım'ın aday kadrosu;

MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN?

A Milli Takım maç programı TFF'den yapılan açıklamalar ile belli oldu. Programa göre, maç programı şöyle;

Sırbistan-Türkiye ULUSLAR LİGİ

6 Eylül - 21:45

Almanya-Türkiye ÖZEL MAÇ

7 Ekim - Saati belli değil

Rusya-Türkiye ULUSLAR LİGİ

11 Ekim - 21:45

Türkiye-Sırbistan ULUSLAR LİGİ

14 Ekim - 21:45

Türkiye-Hırvatistan ÖZEL MAÇ

11 Kasım - Saati belli değil

Türkiye-Rusya ULUSLAR LİGİ

15 Kasım - 19:00

Macaristan-Türkiye ULUSLAR LİGİ

18 Kasım - 21:45