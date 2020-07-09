Sırbistan'da Kovid-19 tedbirlerine karşı gösteriler sürüyor (2)

Sırbistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında açıklanan yeni tedbirleri protesto etmek amacıyla dün akşam başkent Belgrad'da başlayan gösteriler, bugün diğer şehirlere de yayılarak devam etti.

Dün akşam çok sayıda polis ve göstericinin yaralandığı protesto eylemleri bugün Belgrad'ın yanı sıra Nis, Kragujevac ve Novi Sad gibi diğer büyük şehirlerde de yapıldı.

Belgrad'daki ulusal meclis binası önünde toplanan binlerce gösterici, polisin güvenlik kordonunu aşarak binaya girmek isterken, emniyet güçleri göz yaşartıcı gazla göstericilere müdahale etti.

Ülkedeki muhalefet kanadından da destek alan göstericiler, polislere sert cisimler atarken, çıkan arbedede muhalif Özgür Halk Hareketi Başkanı Sergej Trifunovic de başına darbe aldı.

Kovid-19 tedbirlerine tepki amacıyla başlatılan ancak geniş katılımlı hükümet karşıtı protesto gösterilerine dönüşen olaylarda, Novi Sad şehrindeki radyo ve televizyon binasının kapısı taşlarla kırıldı.

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, bugün düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki barışı ve huzuru hiç kimsenin bozmasına izin vermeyeceğini ifade etti.

Gösteriler dün akşam başladı

Cumhurbaşkanı Vucic'in ülkedeki Kovid-19 vakalarının yeniden artması üzerine Belgrad'da hafta sonu boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklamasının ardından binlerce insan dün akşam saatlerinde meclis binası önünde toplanarak kararı protesto etmişti.

Binaya zorla girmeye çalışan göstericiler ile polis arasında arbede yaşanırken göstericiler, gece boyunca süren protestonun ardından polisin güç kullanması üzerine geri çekilmişti.

Dün akşamki protestolarda 43 polis ve 17 gösterici yaralanmış, 23 kişi gözaltına alınmıştı.