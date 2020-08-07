Sinema salonları ne zaman açılacak? Sinema salonları bugün açılıyor mu? Sinema salonlarında alınan önlemler neler?

Salgın sebebiyle yaklaşık 5 aydır kapalı olan sinema salonları açılacak mı? CGV Mars Cinema Group Üst Düzey Yöneticisi Horozoğlu, konu ile açıklamalarda bulundu İşte o açıklama,

SİNEMA SALONLARI BUGÜN AÇILIYOR MU?

CGV Mars Cinema Group Üst Düzey Yöneticisi Horozoğlu, "Tabii ki bizim için en önemli şey hijyen. Bunun için çok büyük önlemler aldık. Nano gümüş iyon teknolojisiyle fuaye alanı, tuvalet, büfe ve salonlarımızı temizledik. Farklı olarak seanslarımızı 30 dakika arayla yapacağız." dedi.

SİNEMA SALONLARINDA ALINACAK ÖNLEMLER NELER?

Nurdan Ulu Horozoğlu alınacak önlemlere de değindi.

-Koltukların arasında 2 kişilik boşluk olacak.

-Giriş ve çıkışlar ayrı kapılardan yapılacak.

- Horozoğlu, kapasitemiz ne olursa olsun, salonların yüzde 60'ına misafir kabul edebiliyoruz ve her salonumuzun girişinde salona ne kadar misafir kabul edebileceğimiz yazıyor." dedi.

-Oturulan koltuğun ön, arka ve yanları boş olacak.

-Her 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde düzenlenen fuaye alanları olacak.

-Maske takmak zorunlu olacak