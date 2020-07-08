Silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi, hayatını kaybetti.

08.07.2020 18:33 | Son Güncelleme: 08.07.2020 19:11

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi, hayatını kaybetti.

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İddiaya göre Kale Mahallesi'ndeki evine giden Zülküf Küçükyılmaz (42), kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptığı kontrolde Küçükyılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemenin ardından Küçükyılmaz'ın cesedi, Siverek Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis çok sayıda boş kovan bulurken, park halindeki bir otomobile de çok sayıda mermi isabet ettiğini belirledi.

Polis ekipleri kaçan zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.