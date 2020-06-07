Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde silahlı saldırıda bir çocuk öldü, dedesi yaralandı.

Uzunkavak Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen nedenle Taha B. (49), Suriye uyruklu 2 yaşındaki Halid Yusuf ile dedesi Muhammed Yusuf'a pompalı tüfekle ateş etti.

Yaralanan Halid Yusuf, Kumlu Devlet Hastanesine, dedesi Muhammed Yusuf Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Halid Yusuf müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlı Taha B. gözaltına alındı.