Hastanede silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

Erzurum'da husumetli iki aile arasında mahallede çıkan ve bir hastanenin acil servisi önünde devam eden silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Yakutiye ilçesi Endüstri Caddesi Aşağı Sanayi Mahallesi'nde, aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen iki aile arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın sopalı ve silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan yaralanan bazı kişiler, Palandöken Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Husumetli iki aile üyelerinin söz konusu hastanenin acil servisi önünde bir araya gelmesiyle mahallede başlayan silahlı kavga burada devam etti.

Kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle yatıştırıldı. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ağa Oymak hayatını kaybetti. Kavgada yaralanan 6 kişi de kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Palandöken Hastanesi girişinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, hastaneye gelen acil hastaları da kentteki başka hastanelere yönlendirdi.

Ekipler, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Husumetli iki aile arasında yaklaşık 2 yıl önce kız kaçırma meselesi yüzünden silahlı kavga çıkmış, kavgada 2'si polis,15 kişi yaralanmıştı.